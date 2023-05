Giro a Bergamo | Chiappucci | “Salite e tempo incerto | sarà una bella tappa”

Leggi su bergamonews

(Di sabato 20 maggio 2023) Con un percorso così movimentato sarebbe stato senza dubbio tra i favoriti della: perché il tracciato della Seregno-, quindicesima frazione deld’Italia che domenica 21 maggio colorerà di rosa le strade della provincia, si sarebbe sposato alla perfezione con le caratteristiche del “Diablo”, al secolo Claudio. L’ex ciclista varesino, che in carriera si è aggiudicato tre tappe del Tour de France, una dele viene ricordato soprattutto per le imprese compiute in maglia Carrera Jeans, nella serata di venerdì 19 maggio è arrivato in città per partecipare al torneo di tennis benefico organizzato dall’Accademia dello Sport per la Solidarietà, in corso di svolgimento alla Cittadella dello Sport di via Monte Gleno 2/L. Proprio a margine dell’evento, che lo ha visto destreggiarsi ...