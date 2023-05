Giornata mondiale delle api | cos' è

... il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov replica immediatamente che il mercatodei ... e non in videoconferenza, ad una sessione del vertice in Giappone nella suaconclusiva. Il suo ...Ladelle api si festeggia il 20 maggio , data che coincide con la nascita di Anton Jana (1734 - 1773), che nel XVIII secolo fu un pioniere delle tecniche di apicoltura moderne nel suo ...Ladelle Api, che si celebra il 20 maggio, è un'occasione per ricordare a tutti quanto questi piccoli insetti industriosi siano importanti per l'ecosistema. E non solo. Perché anche la ...

Giornata mondiale delle api: «A rischio a causa di pesticidi e cambiamenti climatici. Proteggerle è tutelare... Corriere della Sera

Segnatevi in agenda la data del 20 maggio 2023 perché, oggi, si celebra la Giornata mondiale delle api. Un evento internazionale nato per sensibilizzare il più possibile l'opinione pubblica sul ruolo ...Navigazione articoli Roma, 19 mag. – Con oltre 9mila apicoltori in Veneto ovvero il 12,8% del totale nazionale, il settore apistico regionale si prepara a festeggiare la… Leggi ...