Giorgia Surina | «Posai quasi nuda  in copertina per un capriccio A Mtv giravo con la scorta»

(Di sabato 20 maggio 2023) Con «Total Request Live»è diventata il volto e la voce di una generazione a cavallo degli anni Duemila: «Il segreto della sintonia con Marco Maccarini? Non siamo mai diventati veri amici»

Speaker, attrice, conduttrice televisiva e radiofonica. Giorgia Surina è stata tutto. E tutto al massimo. Anche la Miss Italia dello Iulm. «Fui incoronata da Alberoni con ...Inaspettatamente cominciò la mia avventura televisiva. Assolutamente per caso». Per caso e inaspettatamente Giorgia Surina è diventata il volto e la voce di una generazione a cavallo del Duemila, ...