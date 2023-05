Ginnastica ritmica | Raffaelli argento agli Europei

(Di sabato 20 maggio 2023) Meda d'per Sofiadi, a Baku. L'azzurra, campionessa del mondo in carica, nell'all around e' stata superata solo dalla bulgara Boryana Kaleyn, che ...

Medaglia d'argento per Sofia Raffaelli agli Europei di, a Baku. L'azzurra, campionessa del mondo in carica, nell'all around e' stata superata solo dalla bulgara Boryana Kaleyn, che la precede di 1,450 punti (131 contro 129. 450).

Sofia Raffaeli generalmente non sbaglia due volte di fila e oggi ne abbiamo avuto l'ennesima dimostrazione agli Europei di ginnastica ritmica di Baku.A Baku la ginnasta di Chiaravalle si è piazzata alla spalle della bulgara Boryana Kaleyn. Continua la corsa verso i Giochi di Parigi ...