Ginnastica ritmica | Europei Baku 2023 | Sofia Raffaeli conquista l’argento nell’all-around

(Di sabato 20 maggio 2023)generalmente non sbaglia due volte di fila e oggi ne abbiamo avuto l’ennesima dimostrazione aglididi. La giovane campionessa azzurra – che non era andata oltre il sesto posto nella qualifica – si presenta vogliosa di prendersi una rivincita e soprattutto salire su quel podio che le era mancato nel concorso generale della scorsa edizione della rassegna continentale. Arriva una medaglia d’argento all-per, che chiude totalizzando un punteggio di 129.550 con il quale riesce a fare anche meglio della bulgara Stiliana Nikolova (129.500), contro la quale si sta contendendo in questi mesi il primato in Coppa del Mondo. L’oro, però, è andata ad un’altra ginnasta bulgara, ovvero Boryana Kaleyn con il ...

TERAMO - Sognava di fare il chirurgo, di diventare una farfalla della, di viaggiare per il mondo. Sognava la vita perché a 15 anni nell'affollata quotidianità di progetti e sfide non ci dovrebbe essere spazio per la morte. Marta Mattielli ha lottato ...

