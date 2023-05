Giaele risponde alla frecciatina lanciata da Nikita e pubblica una foto su Instagram

Leggi su gossipitalia.news

(Di sabato 20 maggio 2023) Le tensioni traPelizon e le OMG: un chiaro riferimento nellata LadiPelizon a Mia Bag x OMG La risposta non troppo velata ditramite una storiaLe tensioni e rivalità trae le ragazze di Mia Bag x OMG Le tensioni nel mondo degli influencer sembrano non placarsi. Dopo ladaPelizon verso il progetto Mia Bag x OMG, è arrivata la risposta velata da parte di Oriana e delle ragazze coinvolte. È stataDe Donà are un post nelle sue storie che sembra essere una diretta risposta...