GF Vip 7 | Nikita Pelizon asfalta Luca Onestini

(Di sabato 20 maggio 2023), vincitrice del GF Vip 7, ha superato le difficoltà e le prove durante il suo percorso nella casa. Ha ottenuto non solo il titolo, ma anche preziose amicizie. Tuttavia, ha avuto sorprese negative fuori dalla casa, con alcuni concorrenti che si sono mostrati freddi e altri che sono diventati suoi sostenitori. Non nutre stima per, che sembra dare più importanza alla propria immagine. Nonostante tutto,accoglie gli eventi con serenità e fiducia.e l’esperienza al Gf Vip 7parla dei momenti in cui ha pensato che sarebbe uscita dalla casa: “Superare tutte le nomination è stato significativo, soprattutto considerando che penso di aver stabilito un record per il numero di ...

Che traPelizon , vincitrice dell'ultimo Grande Fratello, e Micol Incorvaia non corresse buon sangue, è cosa risaputa. A ricordarlo ai fan ci pensano le dirette interessate, che sui social non si ...Un'importante sorpresa per HelenaPelizon, la vincitrice dell'ultima edizione del Grande Fratello, sbarca all'Isola dei Famosi in Honduras. L'influencer triestina ha confermato la notizia annunciata dal profilo ...Pelizon lancia una frecciatina a Micol Incorvaia La vincitrice del Grande Fratello, prima di partire verso l'Honduras ha voluto fare una diretta su Instagram. Micol "sbugiarda"...

Grande Fratello Vip, Nikita Pelizon svela la verità sul rapporto con Antonella Fiordelisi e Matteo Diamante ComingSoon.it

Dopo essere finita al centro della polemica per via di una battuta sulle OMG, Nikita Pelizon replica alle accuse e agli attacchi del web ...In una diretta Instagram una battuta di Nikita Pelizon ha provocato la reazione di Micol Incorvaia e Giaele De Donà ...