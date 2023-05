Gerardo scomparso nel nulla da 24 ore | gli appelli per farlo tornare a casa

Leggi su anteprima24

(Di sabato 20 maggio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoSono orami passati 24 ore da quando un uomo è uscito dalla propria abitazione e non ha fatto più ritorno. Di qui glisui social per ritrovareBarbarisi di Avellino, molto conosciuto anche negli ambienti della curva Sud della squadra di calcio, e in generale in tutta la città. L’amico Gianluca ha fatto scattare l’allarme: R”agazzi massima condivisione da ieri non si hanno notizie diBarbarisi persona molto conosciuta se qualcuno lo vede contattate urgentemente il 112 . La famiglia ringrazia coloro che sono in grado di dare delle informazioni”, L'articolo proviene da Anteprima24.it.