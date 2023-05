Leggi anche Un erroraccio di Montipò condanna il Verona: l'Atalanta vince 3 - 1 e prende il Milan Sul danese Un pensiero, da parte di, su Rasmus Hojlund, autore del gol che ha chiuso la ...precede Pioli e Mourinho in virtù dei 7 punti della classifica avulsa contro i 6 e i 2 di rossoneri e giallorossi. Inoltre a parità di scontri diretti, l'Inter al momento ha una differenza ...Sidi più nella 'nuova' Roma ridisegnata da Mourinho. Segna il gol dell'illusoria rimonta, ... Pesano i nuovi infortunati per il futuro, Dybala e Llorente7 Gasp vince ancora contro ...

Gasperini esalta l’Atalanta: "L’Europa Sarebbe un traguardo super" La Gazzetta dello Sport

Il tecnico e il 3-1 sul Verona: “I 61 punti sono un bottino straordinario. In questa stagione ci sono stati richiesti tanti traguardi, forse esagerati. Ma noi sempre all’altezza delle big” ...La Serie A è tornata in campo per la 36ª giornata: il turno ci dirà molto sia in ottica salvezza sia per la qualificazione alle prossime coppe europee. In ...