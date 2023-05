Gasparri dà una lezione di stile a Francesca Pascale | “Non mi occupo di livori minori”

(Di sabato 20 maggio 2023) “Non midi, ma di buona politica e di buone amicizie”. Così Maurizioha commentato l’attacco social scagliato nei suoi confronti di. Commentando un post sulla pagina Instagram satirica The Journalai, l’ex fidanzata di Berlusconi ha preso male il fatto che il senatore azzurro abbia scherzato sull’armocromia. “Per i vestiti mi affido a mia moglie. Poi ho pantaloni grigi e giacca blu, non ci vuole tutta questa scienza”, sono state le parole di. “In Forza Italia con la nascita del Pdl è arrivata un sacco di feccia fascista”, ha commentato, riportando la frase. Insomma, un caso, sì, di livore “minore”, ma non per questo meno scomposto e tracimante.sull’attacco di ...

L'occasione èvideo intervista all'azzurro, nonché vicepresidente del Senato, Maurizio, realizzata alla convention forzista del 5 - 6 maggio scorso a Milano e pubblicata sulla pagina ...Nuovo affondo di Francesca Pascale, ex compagna di Silvio Berlusconi, contro Forza Italia e il centrodestra. L'occasione èvideo intervista all'azzurro vicepresidente del Senato, Maurizio, realizzata alla convention forzista del 5 - 6 maggio scorso a Milano e pubblicata sulla pagina Instagram 'The Journalai', ...... ha pochi dubbi il vice presidente del Senato, Maurizio, giunto in mattinata in città per dare il suo apporto al centrodestra nel contesto dicampagna elettorale (di tutti gli ...

Francesca Pascale contro Gasparri: «In Forza Italia, con il Pdl, arrivata un sacco di feccia fascista» Corriere della Sera

Nuovo affondo di Francesca Pascale, ex compagna di Silvio Berlusconi, contro Forza Italia e il centrodestra. L’occasione è una video ...Il vice presidente del Senato giunto nel capoluogo etneo per dare manforte alla campagna degli azzurri.