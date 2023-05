(Di sabato 20 maggio 2023) "Sono arrivate tutte e due in semifinale di Champions, ora il Milan dovrà arrivare nei primi quattro posti e me l'auguro,...

Sul Milan Maurizioha affermato: " Ora il Milan dovrà arrivare nei primi quattro posti e me l'auguro,sta facendo un grandissimo lavoro" . Riguardo la sorpresa Monza: " Quest'anno hanno ...Sul Milan Maurizioha affermato: " Ora il Milan dovrà arrivare nei primi quattro posti e me l'auguro,sta facendo un grandissimo lavoro" . Riguardo la sorpresa Monza: " Quest'anno hanno ...

Ganz su Pioli: 'Sta facendo un grandissimo lavoro' Calciomercato.com

"Sono arrivate tutte e due in semifinale di Champions, ora il Milan dovrà arrivare nei primi quattro posti e me l'auguro, Pioli sta facendo un grandissimo lavoro". Così il tecnico del Milan Femminile ...L'ex attaccante Maurizio Ganz, presente all'evento benefico Aspria Charity Football all'Aspria Harbour Club, in zona San Siro, con ricavato a sostegno di Amici di Gabriele Onlus, ...