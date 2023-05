c'era infatti lo scorso sabato al Giuseppe Meazza contro il Sassuolo e pure alla 31esima giornata a Empoli, entrambe vinte così come gli incroci con Verona e Cremonese a gennaio. L'unica ...... quali mezzi possono usare i miei Acerbi , Dumfries , Dimarco ,, Bellanova , Correa (... Come può la mia Inter vincere contro una squadra che ha in panchina il centroattaccodell'...Salvo sorprese, dovrebbe partirea sinistra con Saelemaekers largo a destra e Brahim Diaz ... Handanovic, Cordaz, D'Ambrosio, De Vrij, Bellanova, Gosens, Zanotti, Asllani,, ...

Gagliardini titolare al Maradona A Napoli una delle ultime chance prima dell'addio La Gazzetta dello Sport

L'Inter made in Italy insegue la sua quarta Champions League. A porre l'accento sull'impronta italiana della squadra di Inzaghi è il Corriere dello Sport, che nella sua ...In difesa turno di riposo per Acerbi e Darmian, con de Vrij e D’Ambrosio pronti a partire dal 1'. Secondo l’edizione odierna del Corriere dello Sport Inzaghi dovrebbe effettuare diversi cambi rispetto ...