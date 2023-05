G7 | Zelensky arriva a Hiroshima Oggi un incontro con Lula? – Il video

Leggi su open.online

(Di sabato 20 maggio 2023) «Grazie al vertice G7 ala pace sarà più vicina. Lo ha affermato il presidente ucraino, Volodymyrto in Giappone per partecipare al summit dei capi di Stato e di governo. «Incontri importanti con partner e amici dell’Ucraina. Sicurezza e maggiore cooperazione per la nostra vittoria.la pace sarà più vicina», ha scritto il leader di Kiev. Secondo fonti diplomatiche brasilianepotrebbe incontrare. Il presidente del Brasile si è impegnato nella promozione di un accordo di pace tra Ucraina e Russia e, la scorsa settimana,ha ricevuto a Kiev il consigliere internazionale di, Celso Amorim. Il presidente brasiliano dovrebbe discutere del conflitto anchedurante i suoi incontri ...