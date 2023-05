I leader delle nazioni del Gruppo dei Sette (G7), riuniti a Hiroshima in Giappone, caldeggiano lo sviluppo e l'adozione ditecnici per mantenere l'intelligenza artificiale (AI) "affidabile", e sottolineano che la governance della tecnologia non ha tenuto il passo con la sua crescita. I Sette hanno riconosciuto ......F1 troviamo solo Imola e Interlagos " ed è il primo circuito disegnato con i più altidi ... anche la Las Vegas dell'East Coastun GP La Formula 1 che... non dorme mai: nel 2023 debutta ......commerciale robusto e daglielevati che affronti le sfide economiche del Ventunesimo secolo'. La controparte taiwanese, l'Ufficio delle negoziazioni commerciali, ha aggiunto che Taipei...

Il G7 vuole standard tecnici globali per l'intelligenza artificiale Agenzia askanews

Roma, 20 mag. (askanews) – I leader delle nazioni del Gruppo dei Sette (G7), riuniti a Hiroshima in Giappone, caldeggiano lo sviluppo e l’adozione di standard tecnici per mantenere l’intelligenza ...