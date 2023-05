G7 | Biden | Libereremo il mondo da armi nucleari

(Di sabato 20 maggio 2023) "Possano le storie di questo museo ricordare a tutti noi il nostro impegno per costruire un futuro in pace. Continuiamo a lavorare insieme verso il giorno in cui potremo finalmente e per sempre ...

Secondo quanto riferisce il consigliere per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti, Jake Sullivan,''non vede l'ora di sedersi faccia a faccia'' con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. ...approfondimentonomina Jack Markell nuovo ambasciatore Usa in Italia FOTOGALLERY ©IPA/Fotogramma Continua gallery %s Foto rimanenti Mondosfida età con dieta e fisioterapia in vista di ...Secondo quanto riferisce il consigliere per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti, Jake Sullivan,''non vede l'ora di sedersi faccia a faccia'' con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. ...

Biden: "Libereremo per sempre il mondo dalle armi nucleari" Sky Tg24

Tokyo, 20 mag. (Adnkronos) - 'Possano le storie di questo museo ricordare a tutti noi il nostro impegno per costruire un futuro in pace.Il presidente degli Usa, Joe Biden, ha promesso di lottare per un mondo libero dalle armi nucleari. "Possano le storie di questo Museo ricordarci tutti i nostri obblighi per costruire un futuro di ...