“Fuori i fascisti dal Salone” | i cori durante la contestazione alla ministra Roccella a Torino

(Di sabato 20 maggio 2023) Momenti di tensione, aldel Libro dilaFamiglia, Eugenia. Attiviste e attivisti di Non una di meno e di Extinction Rebellion hanno interrotto l’esponente del governo guidato da Giorgia Meloni nel pomeriggio di sabato 20 maggio. La presentazione del libro è stata sospesa per diverso tempo, finché lanon ha abbandonato il. Nel video, idi alcuni giovani. Video Twitter/GlosweetyGlo L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Michela Murgia conquista tutti durante l'incontro al Salone del Libro, dove presenta il suo nuovo romanzo Le Tre Ciotole, edito da Mondadori. Il pubblico la applaude a lungo. Sono rimasti ...