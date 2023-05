(Di sabato 20 maggio 2023) L'assemblea dei soci diBanca hato, questo pomeriggio, ildicon, per dare vita al primo polo, per dimensioni, del Friuli Venezia Giulia, nell'ambito del ...

"Dalla fusione trae BancaTer germoglierà Banca360 FVG - ha fatto sapere il presidente Lino Mian - nome scelto proprio per rappresentare la capacità di includere nel medesimo progetto l'..."Dalla fusione trae BancaTer germoglierà Banca360 FVG - ha fatto sapere il presidente Lino Mian - nome scelto proprio per rappresentare la capacità di includere nel medesimo progetto l'...

Friulovest approva progetto di fusione con BancaTer Agenzia ANSA

L'assemblea dei soci di Friulovest Banca ha approvato, questo pomeriggio, il progetto di fusione con BancaTer, per dare vita al primo polo, per dimensioni, del Friuli Venezia Giulia, nell'ambito del g ...L'assemblea dei soci di Friulovest Banca ha approvato, questo pomeriggio, il progetto di fusione con BancaTer, per dare vita al primo polo, per dimensioni, del Friuli Venezia Giulia, nell'ambito del g ...