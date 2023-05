Francia | morto Ari Boulogne | presunto figlio di Alain Delon

(Di sabato 20 maggio 2023) (Adnkronos) – Il corpo senza vita del fotografo sessantenne Ariillegittimo di, è stato ritrovato nel suo appartamento parigino. Lo ha confermato la procura.era emiplegico ed è stata aperta una inchiesta “per mancata assistenza a persona in pericolo”. Una persona è stata arrestata, secondo Le Parisien si tratta della compagna. A quanto scrive il quotidiano, la 58enne ha chiamato la polizia alle quattro di questa mattina, dicendo di aver trovato il corpo diin stato di avanzata decomposizione. La donna ha detto di essere appena tornata da un viaggio in provincia assieme al21enne., che aveva avuto una vita segnata da droghe e problemi psichiatrici, soffriva ...

(Adnkronos) – Il corpo senza vita del fotografo sessantenne Ari Boulogne, presunto figlio illegittimo di Alain Delon, è stato ritrovato nel suo appartamento parigino. Lo ha confermato la procura. Boul