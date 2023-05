Four Daughters | la recensione | il film di Kaouther Ben Hania è un atto di ribellione

(Di sabato 20 maggio 2023) Ladi(Les filles d'Olfa): quello diBenè unche diventa rappresentazione scenica, mutando in una storia vera e poi in cronaca poetica, filtrata attraverso il contrasto di tre colori folgoranti. Presentato in Concorso a Cannes 2023.diBenè undalla possente portata narrativa. Sembra di assistere ad una pièce teatrale, ma intanto si trasforma in cinema, per poi mutare in rappresentazione scenica - quasi come fosse una recita scolastica - e ancora, sul finale, in uno spiazzante documentario, con tanto di immagini di repertorio. È unfluido nelle sue svolte, nonché una testimonianza reale e fortemente ...

di Kaouther Ben Hania è un film dalla possente portata narrativa. Sembra di assistere ad una pièce teatrale, ma intanto si trasforma in cinema, per poi mutare in rappresentazione ...Les Filles D'Olfa (), in Concorso , è un viaggio intimo, tra speranza, ribellione, violenza, trasmissione e sorellanza, uno scossone alle fondamenta della società, che affronta senso ...Il programma si è concluso con '' della regista Kauther Ben Hania : il racconto delle vicende di una mamma tunisina con quattro figlie, che si trova a fare i conti con la scomparsa di ...

Four Daughters, la recensione: il film di Kaouther Ben Hania è un ... Movieplayer

La recensione di Four Daughters (Les filles d'Olfa): quello di Kaouther Ben Hania è un film che diventa rappresentazione scenica, mutando in una storia vera e poi in cronaca poetica, filtrata attraver ...The return of the documentary in the Cannes Competition doesn’t end at Wang Bing’s Youth (Spring), it continues with Oscar-nominated director Kaouther Ben Hania’s newest work, in which conventions of ...