FOTO | Mandy Rose e Paige Vanzant collaborano per un servizio fotografico in bikini

Leggi su zonawrestling

(Di sabato 20 maggio 2023) Se nel mondo del wrestling esistono i “Dream Match”, quando siamo davanti a match che sembravano impossibili da realizzare, questo potrebbe definirsi un Dream Shooting. I fan di internet -infatti- sono andati in brodo di giuggiole questa notte quando è apparsa su internet lache ritrae, ex campionessa di NXT e, lottatrice MMA ed ex AEW. Le due sono molto quotate sui social, per via della loro bellezza, e sembra che adesso abbiamo deciso di collaborare per ungrafico. Il destino delle due sembra diverso ma simile.ha sostanzialmente scelto di non lavorare più in AEW per via dei tanti impegni ben più remunerativi che la vita da modella e nelle MMA le impone. Il debutto nel ...