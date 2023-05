FOTO – Icardi non dimentica l’Inter | «Finale di Champions League! Nel mio cuore»

(Di sabato 20 maggio 2023)ha voluto mandare un messaggio di incoraggiamento alla squadra di Simone Inzaghi in vista delladiLeague contro il Manchester City del prossimo 10 giugno GLI AUGURI – Mauronel giorno del quinto anniversario di Lazio-Inter 2-3, la partita che sancì il ritorno nella massima competizione europea, si è complimentato conper ladi UEFALeague: «Cinque anni fa potevamo dire di aver raggiunto nuovamente il tetto d’Europa, tornando dopo tanti difficili a giocare laLeague. Oggi, cinque anni dopo,è in. In bocca al lupo, vi auguro sempre il meglio con tutto il mio». Di seguito la storia pubblicata su Instagram. Fonte: ...

commenta alimentando il gossip Wanda Nara single L'ex Inter e l'avvenente showgirl ci ... Mentre Wanda su Instagram torna a pubblicarehot in sexy lingerie, chiedendo pareri ai follower ...Molti però sono rimasti distratti dalla. La moglie dell'attaccante del Galatasaray Mauroè sensualissima: sdraiata in lingerie e si intravede il perizoma. Lo scatto evidenzia anche 3 ...... le aree hospitality, 'Terrazza Idea' a Palazzo Garrone , gli stand dei partner, la Carovana e il via dato dal sindaco Gianni Fogliato, con l'assessore regionale Luigi Genesio, Sandro Stevan e ...

Wanda Nara e Mauro Icardi, parla la (presunta) amante: «Mi sono innamorata». Crisi tra i due ilmattino.it

La telenovela Wanda Nara e Mauro Icardi sembrava finalmente giunta al termine. Dopo un'estate infuocata (la scorsa) con la crisi di ...Mauro Icardi, ex calciatore dell’Inter, ha postato una foto in cui augura ai nerazzurri buona fortuna per la finale di Champions Con una storia su Instagram, Mauro Icardi si rivolge all’Inter, prossim ...