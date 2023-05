Forte vento | camion si ribalta in autostrada tra Scilla e Bagnara

(Di sabato 20 maggio 2023) Unin transito sull'A2 si èto all'altezza del ponte di Favazzina a causa del. Al momento il traffico è rallentato per le operazioni di messa in sicurezza in ...

2023 - 05 - 20 12:14:58 Cade un albero, un morto a Reggio Calabria Un uomo è morto a Reggio Calabria dopo essere stato travolto da un albero crollato per il. L'incidente è avvenuto pochi ...Un camion in transito sull'autostrada A2 si è ribaltato all'altezza del ponte di Favazzina a causa del. Al momento il traffico è rallentato per le operazioni di messa in sicurezza in corso. A Scilla la frazione di Favazzina è al momento isolata. L'unica strada di ingresso è occupata da un ...2023 - 05 - 20 12:14:58 Cade un albero, un morto a Reggio Calabria Un uomo è morto a Reggio Calabria dopo essere stato travolto da un albero crollato per il. L'incidente è avvenuto pochi ...

Alluvione Emilia Romagna, Ravenna è il nuovo epicentro della catastrofe. Le "piene" dei fiumi, una ventina quelli esondati (un'enormità senza precedenti), non riescono ...Anche per la giornata di domani, domenica 21 maggio, il maltempo non lascia la Sicilia. Allerta rossa tra Catania e Messina.