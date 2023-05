Formula 1 | pesante addio in casa Ferrari | “Iniziate le trattative per ”

Leggi su sportnews.eu

(Di sabato 20 maggio 2023) Cambio di programma per la, salta il primo sedile, dalla Spagna sono tutti sicuri PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Una stagione complicata quella dellache rischia di complicarsi ancora di più anche dal punto di vista dei piloti. L’ambiente non pare, infatti, rilassato e sereno come si vorrebbe far credere e Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.