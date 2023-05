Formia Selezione dirigente Lavori Pubblici | Viscogliosi “recuperato” con parere della Funzione Pubblica

Leggi su temporeale.info

(Di sabato 20 maggio 2023)– Il comune diha dovuto “scomodare” l’ufficio per l’organizzazione e per il lavoro pubblico del Dipartimentoper far calare definitivamente il sipario su una complicatissimaper individuare il neodel proprio Settore Opere Pubbliche. A distanza di quasi due mesi dall’inizioprocedura Giuseppe, 58enne architettto L'articolo Temporeale Quotidiano.