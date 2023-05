Formazioni ufficiali Cremonese-Bologna | Serie A 2022 2023

Leggi su sportface

(Di sabato 20 maggio 2023) Ledi, sfida valida per la trentaseiesima giornata di. In caso di mancata vittoria, la squadra di casa sarebbe praticamente condannata alla retrocessione in B. Vincere è dunque obbligatorio per alimentare le ultime speranze. Non sarà però facile dato che in visita allo Zini arriva ildi Thiago Motta, che ha finalmente ritrovato Arnautovic e spera di tornare al successo. Il fischio d’inizio è fissato alle 15:00 di sabato 20 maggio, mentre di seguito ecco le scelte dei due allenatori.: in attesa: in attesa SportFace.