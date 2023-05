Foggia | gli ultras assaltano il pullman della squadra dopo la sconfitta ai playoff | distrutto il vetro

'Dopo il fischio finale della partita tra Audace Cerignola e, sentimenti di delusione, insoddisfazione, tristezza erano assolutamente comprensibili, anzi condivisibili. Che tali sentimenti si ...... Massimo De Santis , i cui funerali sono stati celebrati sabato scorso a Torremaggiore Presenti in chiesa per le esequie anchestudenti dei licei classici e scientifico di Torremaggiore ().... sono chiusi le scuole di ogni ordine e grado compresi i centri di formazione professionale,...percorrenza da e per la Puglia seguiranno il percorso via Bologna - Firenze - Roma - Caserta -...

Assalto da parte di un gruppo di ultras armati con spranghe e fumogeni contro il pullman del Foggia calcio di ritorno dalla sconfitta contro l'Audace Cerignola, partita del primo turno ...Scossa di terremoto registrata a Vico del Gargano (FG)Il 20 Maggio 2023 ore 15:07 è stata registrata una scossa di terremoto di magnitudo 2.7 e profondità 29 km a Vico del Gargano (FG). Leggi qui per ...