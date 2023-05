Flamengo-Corinthians domenica 21 maggio 2023 ore 21 | 00 | formazioni ufficiali | quote | pronostici

Leggi su infobetting

(Di sabato 20 maggio 2023) Mengão e Timão si affrontano in una delle sfide più sentite dell’intera stagione in un momento non semplice per entrambe le. Nonostante le due vittorie consecutive contro Goias (2-0 con le reti di Pedro ed Everton Ribeiro) e Bahia (3-2 con le reti di Franca, Barbosa e David Luiz), gli uomini di Sampaoli si InfoBetting: Scommesse Sportive e