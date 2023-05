(Di sabato 20 maggio 2023) Eliminazione del superbollo auto, revisione dellatax e aumento della deducibilità per la. Sono alcune delle misure su cui sono al lavoro i partiti di maggioranza per ...

Sono alcune delle misure su cui sono al lavoro i partiti di maggioranza per gli emendamenti al ddl delega per la riforma del, attesi entro venerdì. In particolare, secondo quanto si apprende da ...Siper rimodulare il Pnrr, 'il termine da regolamento europeo è il 31 agosto', ha detto il ... durante un'audizione in Commissione Finanze alla Camera sul ddl. E ancora: l'obiettivo ...Aiutare chie chi fa impresa, rivedere regimi di favore che premiano la rendita in modo non giustificato, sostenere lo sviluppo inclusivo e sostenibile del Paese'. Così il senatore Antonio ...

Fisco, si lavora su tobin tax e previdenza complementare - Economia Agenzia ANSA

Eliminazione del superbollo auto, revisione della tobin tax e aumento della deducibilità per la previdenza complementare. (ANSA) ...SENIGALLIA - Lavorava come badante e colf in tre diverse abitazioni, ma in nero, per non perdere il reddito di cittadinanza. Nei guai è finita una 45enne senigalliese, denunciata ...