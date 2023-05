Firmino saluta Liverpool e Anfield | dalla Juve alla Spagna | c'è la fila per scommettere su di lui

Entra nel finale e realizza il gol del pareggio contro l' Aston Villa : questo quanto accaduto a Roberto, attaccante del Liverpool acclamato dai suoi tifosi il giorno dopo il comunicato dei Reds che ufficializza il mancato prolungamento dl contratto. Il brasiliano segna dopo l'infortunio e un ...Il Liverpooluna parte della sua storia recente. I Reds hanno comunicato ufficialmente l'addio in estate dell'attaccante brasiliano Roberto, dei centrocampisti inglesi James Milner e Alex Oxlade - ...Entra nel finale e realizza il gol del pareggio contro l' Aston Villa : questo quanto accaduto a Roberto, attaccante del Liverpool acclamato dai suoi tifosi il giorno dopo il comunicato dei Reds che ufficializza il mancato prolungamento dl contratto. Il brasiliano segna dopo l'infortunio e un ...

Firmino saluta Liverpool e Anfield: dalla Juve alla Spagna, c'è la fila ... Calciomercato.com

È stato il pomeriggio perfetto per Roberto Firmino. Certo, la vittoria sull’Aston Villa ... ad hoc che risuona dalla Kop fino a tutti gli altri settori, lo stadio che lo saluta per l’ultima volta.Dopo una lunga avventura Firmino ha salutato Anfield per l’ultima volta: grande emozione per il brasiliano che è uscito dal campo in lacrime ...