Fiorentina | i convocati per il Torino | assenti Amrabat e Nico Italiano chiama Kayode

(Di sabato 20 maggio 2023) Giornata determinante per lain ottica ottavo posto, quella che si disputerà domani all'Olimpico dicontro i granata...

L'elenco deidellaPortieri: Cerofolini, Terracciano, Vannucchi. Difensori: Biraghi, Dodo, Igor, M. Quarta, Milenkovic, Ranieri, Terzic, Venuti, Kayode. Centrocampisti: Barak, ...Nell'elenco deidellamancano, infatti, Sofyan Amrabat e Nico Gonzalez che rimarranno a Firenze mentre gli altri compagni dovranno vedersela contro il Torino di Sanabria e ...In tutto sono 24 i, fra gli assenti anche un altro big, Giacomo Bonaventura, fermato dal giudice sportivo. . 20 maggio 2023

Italiano non ha tenuto la consueta conferenza stampa pre-partita date le poche ore a disposizione per preparare la partita di rientro da Basilea ...