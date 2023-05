Fiorentina | i complimenti di Renzi | “Anno speciale | roba da non crederci”

(Di sabato 20 maggio 2023) Matteo, leader di Italia Viva, nella sua enews si è congratulato con laper la grande stagione che sta disputando: “Quest’è un! Laè in due finali, sia in Coppa Italia che in Conference League.da non. In bocca al lupo anche agli amici interisti e romanisti (Mourinho sempre top)“. La squadra di Italiano ha infatti raggiunto sia la finale di Coppa Italia contro l’Inter che la finale di Conference League contro il West Ham. Insomma, una stagione estremamente positiva che può diventare indimenticabile. SportFace.

Fiorentina, Barone: "Complimenti ai ragazzi e al mister, ma c'è ancora tanto da giocare" TUTTO mercato WEB

Il risveglio della Firenze calcistica non poteva essere più dolce di così dopo una serata da sogno. Basilea battuto a domicilio per 3 a 1 e finale di Conference League conquistata per Biraghi ...Angelo Di Livio, ex calciatore viola, ha parlato ai microfoni di Radio FirenzeViola, durante la trasmissione "Viola Amore Mio": "Complimenti a Italiano e alla ...