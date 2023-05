Fiorentina a Torino senza Nico Gonzalez e Amrabat

(Di sabato 20 maggio 2023) Mancano anchee Sofyantra i convocati di Vincenzo Italiano per la trasferta di domani contro il. Il tecviola in extremis ha deciso di rinunciare all'esterno ...

Il peso della sfida Domani, alle 15 allo stadio Olimpico Grande, ilaffronterà lain una sfida che sarà uno spareggio per l'ottavo posto. "Sarà senza dubbio una partita ...Mancano anche Nico Gonzalez e Sofyan Amrabat tra i convocati di Vincenzo Italiano per la trasferta di domani contro il. Il tecnico viola in extremis ha deciso di rinunciare all'esterno argentino, grande protagonista a Basilea con una doppietta, e al centrocampista marocchino per preservarli in vista della ...ZaffaroniCLASSIFICA SERIE A: Napoli punti 83, Juventus 69, Inter 66, Lazio 65, Milan 61, Roma 59, Atalanta 58, Monza* 52, Bologna* 50,49, Udinese 46, Sassuolo* 44, Empoli 39, ...

Torino-Fiorentina, le probabili formazioni: via al turnover di Italiano Viola News

Il tecnico croato ha qualche linea di febbre, ma domani dovrebbe essere regolarmente in panchina contro la Viola. Il bomber granata invece è pronto ...