Fiocco rosa per la figlia vip | l’annuncio poco fa | il nome scelto è stranissimo

(Di sabato 20 maggio 2023) –per la bellissima attrice e modella, nonchédi una diva amatissima in tutto il mondo e di un attore famoso. La notizia del parto è arrivata nelle ore scorse: è stata la stessa giovane a darla sul suo profilo Instagram. La 27enne ha postato una foto in cui stringe a sé la neonata nel letto d’ospedale, insieme al suo compagno. Ad incuriosire tutti ilparticolareper la piccola. Leggi anche:per la famosissima vip italiana: la famiglia di “U&D” si allarga Leggi anche:per l’amata coppia dopo “Matrimonio a prima vista”: è tutta il papà Ireland Baldwin, unicadi Kim Basinger e Alec Baldwin è diventata mamma, rendendo per la prima volta ...

Il tutto chiuso con un grandenero in vita. L'abito è firmato Sophie Couture, brand fondato ... L'abito è contornato da una serie di veli che vanno dalal rosso, con un lungo strascico. ...... Prezzo: 14,99 su hm.com Se amate le ciabatte slip - on queste con il nodoriprendono la ... Il colore poi, è una vera chicca di stagione! Slingback con, Prezzo: 32,99 su hm.com Ragazze, non ...Con una cuffia bianca con un grossoe il cucciosembra un bambolotto. Sophie Codegoni ha dichiarato il proprio amore per la figlia con la didascalia 'Quanto sei bella bambolina mia. Ti ...

Fiocco rosa in casa Norvegia: è nata la figlia di Therese Johaug! NEVEITALIA.IT

Giornata casalinga per Belén Rodriguez assieme alla piccola Luna Marì, vestita come una piccola principessa.STIENTA - Fiocco rosa per la consigliera regionale Laura Cestari. Alle 8.59 di oggi, venerdì 19 maggio, è nata Gaia: la piccola, 2,8 chilogrammi per 49 centimetri, sta bene. Emozionata, la neo mamma, ...