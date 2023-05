Filiera del grano duro | l’Italia guida la trasformazione nonostante la pressione dell’inflazione

(Di sabato 20 maggio 2023) Filippo Schiavone, membro della giunta nazionale di Confagricoltura e presidente provinciale dell’associazione a Foggia, durante l’evento annuale Durum Days, ha espresso preoccupazione per lainflazionistica sui prezzi dei prodotti agricoli, in particolare sul. Mentre si osservano i primi timidi segnali di una discesanel paese, Schiavone sottolinea che “il costo dell’energia, L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Giovanni Tria commenta i dati Istat sui primi mesi 2019 Nuova emissione di Bot 12 mesi:14 maggio 2019/2020 Occupazione 1^trimestre 2019 e reddito di cittadinanza 01 ottobre 2019: notizie economiche e di Borsa oggi 02 ottobre 2019: notizie economiche e di Borsa oggi Scopri Quanto ...

... si dovrebbero bere 1,5 litri di vino al giorno, con tutte le ovvie controindicazionicaso. Per ... che siano in grado di concentrare queste sostanze presenti nel vino o negli scarti della...... un terzo in valore dell'intero mercato dai tarocchi, secondo Coldiretti eItalia. Basti ... i salumi più prestigiosi, dalle imitazioniParma eSan Daniele alla mortadella Bologna o al ......della, così come prestare attenzione ai mercati emergenti oltre a rimodulare l'offerta di prodotti per la fascia over 60. Queste sono solo alcune delle nuove prospettive di sviluppo...

20 organizzazioni della filiera agroalimentare chiedono all'UE per ... Ruminantia

Con il pensiero rivolto alle popolazioni e ai territori duramente colpite dall'alluvione, a Misano World Circuit si è aperto il weekend del Rubia Engine Oil Misano Grand Prix Truck. La grande filiera ...Analisi, storie ed interviste nel numero di Nordest Economia I campioni, la filiera e le sfide di un settore in cui siamo leader ...