Fiat lancia la sfida a BMW e Mercedes | il nuovo suv costa solo 25mila euro ma non ha nulla da invidiargli

(Di sabato 20 maggio 2023) Lapropone unmodello di Suv coupé a un prezzo incredibilmente accessibile che davvero non hada invidiare a prototipi simili di altre case automobilistiche. La stagione produttiva dell’italianalascia intravedere delle novità davvero interessanti per il grande pubblico. Nelle ultime settimane la scena l’ha senz’altro rubata la Panda 100% elettrica, la quale si ispirerà a un modello al quale gli automobilisti sono davvero affezionati, ovvero laCentoventi. E a proposito di rivisitazione di vecchi modelli, è in cantiere anche la possibilità di una Punto modernizzata, ovvero una vettura di segmento B o C realizzata con la CMP, ovvero la piattaforma Common Modular Platform. Tuttavia, l’introduzione inattesa potrebbe essere quella di un Suv compatto ispirato alla Jeep Avenger, ...