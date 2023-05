Festival di Cannes 2023 | i look delle celeb al Trophée Chopard

(Di sabato 20 maggio 2023) Come sempre, dal 2001, lare maison di gioielleria di lusso premia gli attori esordienti durante ildi. Madrina dell'evento quest'anno una sfavillante Natalie Portman. E per noi modaioli ecco un'altra occasione per ammirare le mise di galastar

Proiezioni film del 76°di. Palais des Festivals et des Congrès, fino al 27 maggio (il programma di tutte le proiezioni QUI , il sito web QUI ) MONACO 20.30 . 'Naïs': spettacolo ...CULTURA Al via ildi, in concorso Moretti, Bellocchio e Rohrwacher. A Milano torna la rassegna musicale Piano City, molte le zone della città coinvolte. È cominciato da giovedì il ...E sulla scia della consacrazione per il capolavoro di Zhang Yimou , il 20 maggio 1993 approda in concorso aldiil quinto lungometraggio del suo connazionale Chen Kaige , un regista ...

Festival di Cannes 2023, le pagelle ai look: Carlà in mini evita di cadere con disinvoltura (9), Adriana... Corriere della Sera

Goddamn, you got me in love again. Dua Lipa ha un nuovo amore e adesso è ufficiale. Anzi, è Red Carpet Official. Dua Lipa ha fatto il suo debutto di coppia sul tappeto rosso del Festival di Cannes 202 ...Uno scatto del backstage di Cannes mostra Harrison Ford incantato dalla bellezza di sua moglie Calista Flockhart ...