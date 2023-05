Festival di Cannes 2023 | come Naomi Campbell | nessuna Tutti gli outfit del quinto red carpet

(Di sabato 20 maggio 2023) Parata di star (e di abiti da sogno) per Martin Scorsese e Leonardo DiCaprio, sulla Croisette per accompagnare la nuova tappa del loro sodalizio artistico. E le divine dello stile accorrono: da Cate Blanchett a Irina Shayk, da Isabelle Huppert a Carolina Di Monaco.i look e - naturalmente -i voti

è il giorno di Martin Scorsese, che presenta fuori concorso ' Killers of Flower Moon' , la nuova opera del regista americano. Ad accompagnare il mito di Hollywood, Leonardo DiCaprio, Robert ...Stili classici ma audaci, colori vivaci, con tessuti preziosi e poi l'intramontabile nero: mix di stili alin questa giornata, tra supermodelle, attrici e registi. Molti gli strascichi colorati, in contrasto, e i dettagli geometrici2023, le pagelle ai look sul red carpet - Lo speciale I film in programma e gli ospiti di ... le star belle e dannate La madrina - La giuria - I film in concorso Gli italiani al: ...

A cura di Giusy Dente Natalie Portman in Dior Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Festival di Cannes 2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI Jonathan Glazer torna in concorso a Cannes con The ...Charlotte Casiraghi e Beatrice Borromeo troppo imbalsamate in mises sontuose: un tocco un po’ più sprint no Esha Gupta sceglie uno spacco fuori contesto ...