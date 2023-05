Federica Pellegrini | “Panico da ritiro nei primi mesi | ora ho la fortuna di gestire il mio tempo”

(Di sabato 20 maggio 2023) “Ildac’è stato nei, quando hai fatto per 20 anni quella cosa e sei stata molto brava a farla, quando poi finisce devi settare te stessa su altri obiettivi e su altre cose da fare. Anche da questo punto di vista sono contenta perché non ho avuto un colpo di frusta...

Incontronella sede del Circolo Aniene. Lei ne è socia onoraria, i meriti sportivi sono tanti che nessuno più di lei ne è degna. È nel Circolo da parecchi anni e si sente a casa, qui. La ...torna a parlare di Filippo Magnini. La loro relazione, si sa, è stata parecchio travagliata. Ad ammetterlo la stessa ex nuotatrice nella sua autobiografia. Nel raccontare la sua ...Un'amara sconfitta quella die Matteo Giunta che, come dichiara, per deformazione professionale non è abituata ad accettare facilmente la sconfitta. Mai come nelle altre edizioni, ...

Federica Pellegrini e le corna di Magnini: "Con le forbici...", rivelazione choc Liberoquotidiano.it

Un colpo di vento e decise di chiudere col nuoto. Ma anche i poster dei culturisti, gli anni "molto difficili" dal 2004 al 2006, il lutto di Castagnetti... Incontrandola nel "suo" circolo Aniene, Fede ...È in libreria dal 16 maggio Oro (La Nave di Teseo), nelle cui pagine Federica Pellegrini ripercorre una vita di sport, successi, record, insuccessi, ...