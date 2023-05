“Feccia fascista” Pascale perde la testa per il commento di Gasparri | scatta la lite

Leggi su iltempo

(Di sabato 20 maggio 2023) Nuovo affondo di Francesca, ex compagna di Silvio Berlusconi, contro Forza Italia e il centrodestra. L'occasione è una video intervista all'azzurro, nonché vicepresidente del Senato, Maurizio, realizzata alla convention forzista del 5-6 maggio scorso a Milano e pubblicata sulla pagina Instagram ‘The Journalai', doveposta unal vetriolo. Nel dettaglio,risponde anche a domande sul look di Elly Schlein dopo le polemiche sul caso dell'armocromista. “Per vestirsi lei a chi si affida?”, chiede l'intervistatore. “A mia moglie, mi fa l'armadio. Poi ho pantaloni grigi e giacca blu, non ci vuole tutta questa scienza…"., ex fidanzata del Cav, ora sposata con la cantautrice Paola Turci, non resiste e decide di intervenire a gamba ...