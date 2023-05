Fast X | La scena post credits del film

Leggi su cinemaserietv

(Di sabato 20 maggio 2023) AncheX ha una, come gli altridella saga di& Furious a partire dal 2006 e dato che ilè stato concepito per essere una parte del gran finale del filone principale del franchise, la sequenza in questione è particolarmente importante per capire dove andranno a parare i prossimi due episodi. Attenzione, seguono spoiler!& Furious 10 finisce con la squadra di Dominic Toretto spezzata in diverse fazioni in giro per il mondo, in seguito alle manipolazioni del crudele Dante Reyes che vuole vendicare la morte del padre (Hernan Reyes, l’antagonista principale del quinto). Poi, nel mid-, salta fuori che lui non ha ancora finito di prendere di mira i membri del ...