Faceva manovre azzardate Precipita elicottero di soccorso | 4 feriti nel Ravennate

Leggi su iltempo

(Di sabato 20 maggio 2023)nel. Il mezzo era impegnato nell'area dell'alluvione in un intervento di ripristino alla rete elettrica. Secondo quanto si apprende, i 4sarebbero già stati estratti dai Vigili del Fuoco e trasportati in eliambulanza; in due sarebbero in gravi condizioni. Il velivolo sarebbe un mezzo di "EliOssola" e avrebbe tentato un atterraggio di emergenza. L'incidente è avvenuto in località Cà di Lugo: l'privato, in servizio per conto di Enel su un ripristino della linea elettrica, volava basso e si sarebbe «avvitato»,ndo. «Abbiamo visto l'delleche ci sono sembrate, a un certo punto non l'abbiamo più visto». Così Luigi ...