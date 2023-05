Faccio come Fazio Mauro Corona sgancia la bomba? E la Berlinguer reagisce così

(Di sabato 20 maggio 2023) Tra i protagonisti del Salone del Libro di Torino anche la coppia-Bianca. I due sono affiancati dall'imprenditore Oscar Farinetti che si è ritrovato sul palco per presentare il suo ultimo libro. In occasione del faccia a faccia non sono mancate discussioni che hanno inevitabilmente fatto riferimento al recente addio di Fabiodalla Rai. "Guardate chee vado da un'altra parte", ha ironizzato l'alpinista. E la replica della conduttrice non si è fatta attendere: "Ho letto da qualche parte che la nostra coppia è ispirata a-Littizzetto". Ma ancora una volta lo scrittore ha tenuto a precisare: "Siamo nati prima noi!". A differenza della coppia di Che Tempo Che Fa, quella di CartaBianca qualche ...

si fa a non avere la casa Si può stare senza il lavoro ma non senza casa. Non abbiamo più niente, non riuscirò mai a superare questa, non ce la, non c'è più niente. Avevamo anche due ...comunque i complimenti all'Inter per la finale di Champions ed anche alla Roma di Mourinho e ... Arrivano quasi consigli al suo erede: "Ci sono calciatori fantasticiOsimhen e Kvara che ......se non hai quelle caratteristiche che l'ambienteNapoli merita. Poi ci pensa il presidente a tenere tutti sulla corda. Lui è molto bravo in questo. Se decidessi di ripartire io loa 1000 ...