Fabrizio Corona | “Vado a Istanbul per la finale dell’Inter | se mi beccano torno 3 mesi in galera”

L'annuncio diha affermato all'agenzia 'Adnkronos': "Non so se sono più contento perché con l'Inter siamo arrivati in finale in Champions o perché la Juventus è stata ...Lo affermada sempre tifosissimo dei nerazzurri. Nella finale di Champions League, il 10 giugno, l'Inter affronterà il Manchester City. " I fratelli Gallagher (tifosi del City ndr ) ...Non sono certo finiti col carcere i guai giudiziari dell'ex fotografo dei VIP, che continua ad avere un grandissimo seguito sui social. Lo ha raccontato lui stesso, ospite di Gurulandia , il podcast di Marco Cappelli e Roberto Vertucci , annunciando che presto ...

Se ci pensiamo, anche di fronte a un regolamento di conti come quello con Fabrizio Corona, Ilary Blasi ha mantenuto un sangue freddo invidiabile: lì dove sarebbe stato molto facile perdere le staffe e ...Fabrizio Corona ha annunciato di avere intenzione di andare a vedere la finale di Champions League dell'Inter malgrado manchino 3 mesi al fine pena.