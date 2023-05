Fabio Rovazzi a cena con il campione di wrestling John Cena

I due parlano di futuro, carriera e automobili. La star svela che Vin Diesel è il vero collante del set della saga di Fast & Furiouse John Cena 'Ho scelto di fare questa cena con te perché in Italia 'the dinner' si dice 'cena''. Così rompe il ghiaccio il cantante e youtubernell'intervista a cena (...** Perché finiremo tutti per guardare The Ferragnez 2 (anche se non vi piacciono) ** Fedez, in passato, aveva già litigato con diversi amici/colleghi, tra cui J - Ax e. A riguardo, ...Altre storie di Vanity Fair che ti possono interessare Fedez a Muschio Selvaggio con: ma che fine ha fatto Luis Sal Chiara Ferragni e Fedez, il red carpet di The Ferragnez 2 è un ...

Fabio Rovazzi, “A cena con John Cena” (Video) imusicfun.it

Fabio Rovazzi ne ha combinata un'altra delle sue: è andato... a cena con John Cena, documentando il tutto sotto forma di intervista.Roma, 19 mag. (Adnkronos) - 'Ho scelto di fare questa cena con te perché in Italia 'the dinner' si dice 'cena''. Così rompe il ghiaccio il cantante ...