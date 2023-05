F1 | futuro Leclerc | arriva la conferma | c’è l’annuncio in diretta

Leggi su sportnews.eu

(Di sabato 20 maggio 2023) F1,: le ultimissime sulla situazione del pilota, tanto chiacchierato ultimamente per un possibile trasferimento. PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Particolarmente chiacchierato in quest’ultimo periodo, Charlessta vivendo un tormentone per quanto riguarda il proprio. Il pilota titolare della Ferrari, a Maranello dal 2019, auspica una grande carriera con la Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.