Evo - Tutti i modelli del marchio low cost - FOTO GALLERY

(Di sabato 20 maggio 2023) Il brand DR ha sempre più una vocazione generalista, seppur conimprontati al "value for money": ecco perché il gruppo Di Risio ha lanciato nel 2020 anche ilEvo, che recupera lo spirito originario della DR, cioè quello dilow. La formula, del resto, è quella già collaudata e apprezzata: prodotti di origine cinese parzialmente allestiti in Italia, dotazioni di serie che ingolosiscono (ma mancano i più moderni Adas) e prezzi tra i più bassi del mercato. Al momento sono tre idella gamma DR,a ruote alte, ai quali si aggiunge la Cross4, uno dei pochi pick-up oggi disponibili in Italia. Ne parliamo con maggiori dettagli nella nostra galleria d'immagini, dove scoprirete tutte le vetture di questo giovane brand, i loro prezzi, le dotazioni di serie ...