Evaso durante un permesso | fugge in Harley Davidson | fermato sul lago di Garda

(Di sabato 20 maggio 2023) L’obiettivo era raggiungere la Baviera, sua terra di origine. Ma la fuga del detenuto 54enne tedescomentre usufruiva di unpremio dal carcere di Massa e fuggito con una, (era detenuto per condanne definitive per reati contro il patrimonio) è iniziata appunto in Toscana.l’uscita premio si è impossessato della moto nel corso di una finta trattativa per l’acquisto. Quindi si è dato alla fuga verso nord, finché, a Desenzano del(Brescia) è statoe arrestato dai Carabinieri del comando di Massa Carrara. Come raccontano i militari, il 54enne, uscito dal carcere per ilha contattato un uomo che aveva messo in vendita on line unaElectra Glide, con un valore di circa ...