Europei Ritmica | è ancora primato per Raffaeli | arriva l’argento nell’all around

(Di sabato 20 maggio 2023) Sofiaè vicecampionessa d’Europa. Al 39esimo Campionato Continentale di ginnastica, in scena a Baku in Azerbaijan, la diciannovenne marchigiana conquista la medaglia d’argento con 129.550 punti. Unstorico per laazzurra che si aggiunge all’oro iridato dello scorso anno vinto sempre da lei a Sofia, in Bulgaria. Prima d’ora nessuna individualista aveva conquistato una medaglia nel concorso generale europeo ma solo nelle finali di specialità: ricordiamo i due ori a cerchio e clavette ealla palla a Tel Aviv 2022 vinti sempre dall’agente delle Fiamme Oro della Polizia di Stato. “Sono felice della mia gara perché ho fatto tutti gli attrezzi senza errori ma so di non aver dato il massimo e per questo non sono soddisfatta – ha dichiaratoin ...

Medaglia d'argento per Sofia Raffaeli agli Europei di ginnastica, a Baku. L'azzurra, campionessa del mondo in carica, nell'all around e' stata superata solo dalla bulgara Boryana Kaleyn, che la precede di 1,450 punti (131 contro 129.

Le Farfalle non sono riuscite a volare nel concorso generale agli Europei 2023 di ginnastica ritmica, in corso di svolgimento a Baku (Azerbaijan). L'Italia si era presentata in pedana con l'obiettivo