European Film Market del 74° Festival Internazionale del Cinema di Berlino

(Di sabato 20 maggio 2023)– Dopo i numeri da record della precedente edizione, che ha registrato oltre 11.500 visitatori professionali, più di 600 espositori e oltre 1.500 proiezioni di mercato, la nuova edizione dell’EFM- si terrà dal 15 al 21 febbraio 2024 e vedrà finalmente protagonista l’Italia, dopo i rinvii causati dalla pandemia, in qualità di Paese protagonista, “Country In Focus” per il 2024. L’accordo è stato firmato oggi, 20 maggio – presso lo spazio professionale dell’Italian Pavilion realizzato da Cinecittà nell’ambito della 76ª edizione del Cannes– alla presenza di Mariette Rissenbeek, Direttore Generale della Berlinale, e di Roberto Stabile, Responsabile dei Progetti Speciali della DGCA del MiC presso Cinecittà. Alla cerimonia e alla conferenza stampa che ne è seguita hanno partecipato, inoltre, il Direttore ...

CANNES - Siglato al Festival di Cannes, all'Italian Pavilion, l'accordo che prevede la presenza dell'Italia come Country in Focus alloMrket 2024. Dopo i numeri da record della precedente edizione, che ha registrato oltre 11.500 visitatori professionali, più di 600 espositori e oltre 1.500 proiezioni di mercato, la

Berlinale, l'Italia sarà Paese protagonista all'European Film Market Agenzia CULT

