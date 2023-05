Estate | mare e… scottature

Leggi su moltouomo

(Di sabato 20 maggio 2023) L’esposizione ai raggi solari è molto rilassante e fa molto bene all’organismo e alla nostra salute. Quando ci esponiamo al sole, il nostro organismo si ricarica di vitamina D che è chiamata anche la ‘vitamina del sole’. Ma come si dice… mai abusare. Neppure del sole che può trasformarsi da amico a nemico, se non rispettiamo le giuste precauzioni. Sole e Vitamina D La vitamina D oltre a fissare il calcio nelle ossa, è un aiuto molto importante nella prevenzione del rachitismo nei bambini e dell’osteoporosi negli anziani. Questa vitamina poi si comporta come un ormone per la regolarizzazione delle infiammazioni e del sistema immunitario. Una sua eventuale carenza è associata a diverse patologie come ad esempio: il diabete, l’infarto, l’Alzheimer, l’asma e la sclerosi multipla. Mentre un eccesso di vitamina D può causare una calcificazione diffusa in diversi organi con vomito, ...